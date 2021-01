Amazon apre altri 2 centri logistici in Italia: 1.100 nuove assunzioni in arrivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Continua l’espansione del colosso Amazon in Italia. Arriva l’apertura di altri 2 centri. Il gigante degli acquisti online ha annunciato l’apertura entro il 2021 di due nuovi centri, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento a Spilamberto (provincia di Modena). Saranno operativi a partire dall’autunno prossimo. Progetto che porterà alla creazione di 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni che si andranno ad aggiungere agli 8.500 già creati nel nostro Paese. Il lancio di questi due nuovi siti – come si legge nella nota pubblicata – porterà un ulteriore investimento di oltre 230 milioni di euro che si aggiungeranno ai 5.8 miliardi già investititi da Amazon in Italia negli ultimi dieci anni. Ciò che spinge Amazon ad ampliare la ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Continua l’espansione del colossoin. Arriva l’apertura di. Il gigante degli acquisti online ha annunciato l’apertura entro il 2021 di due nuovi, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento a Spilamberto (provincia di Modena). Saranno operativi a partire dall’autunno prossimo. Progetto che porterà alla creazione di 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni che si andranno ad aggiungere agli 8.500 già creati nel nostro Paese. Il lancio di questi due nuovi siti – come si legge nella nota pubblicata – porterà un ulteriore investimento di oltre 230 milioni di euro che si aggiungeranno ai 5.8 miliardi già investititi dainnegli ultimi dieci anni. Ciò che spingead ampliare la ...

