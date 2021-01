Alberto Matano, lo avete ma notato? Ecco a cosa non rinuncia mai (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alberto Matano, c’è un particolare che in pochi hanno notato, cos’è quella cosa a cui proprio non sa rinunciare? Eccovi svelato il suo segreto. Foto da Instagram: @AlbertoMatanoQuesto pomeriggio torna come sempre l’appuntamento con La vita in diretta, tuttavia il talk condotto da Matano inizierà solo alle 17,50 per dare spazio su Rai 1 alle dirette dalla Camera dei Deputati dove oggi si discuterà in merito alla crisi di governo. Il giornalista e conduttore è uno dei volti più amati del piccolo schermo e ha un’ampia schiera di corteggiatrici, elegante, posato e mai banale ha saputo conquistare il cuore dei suo telespettatori. Chissà se i più attenti hanno notato un dettaglio che non manca mai nel look ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021), c’è un particolare che in pochi hanno, cos’è quellaa cui proprio non sare?vi svelato il suo segreto. Foto da Instagram: @Questo pomeriggio torna come sempre l’appuntamento con La vita in diretta, tuttavia il talk condotto dainizierà solo alle 17,50 per dare spazio su Rai 1 alle dirette dalla Camera dei Deputati dove oggi si discuterà in merito alla crisi di governo. Il giornalista e conduttore è uno dei volti più amati del piccolo schermo e ha un’ampia schiera di corteggiatrici, elegante, posato e mai banale ha saputo conquistare il cuore dei suo telespettatori. Chissà se i più attenti hannoun dettaglio che non manca mai nel look ...

zazoomblog : Alberto Matano svelato il nome della fidanzata? “E’ una sua collega” - #Alberto #Matano #svelato #della - MoliPietro : Alberto Matano: rischia sanzioni pesanti dalla Rai - infoitcultura : La Vita in Diretta, la frecciatina di Alberto Matano a Can Yaman - infoitcultura : Rai, Alberto Matano nella bufera, “violati dei codici”. Stop a tutto - infoitcultura : Alberto Matano finisce nei guai? Gravi accuse a La Vita In Diretta -