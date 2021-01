A Firenze è nato il bosco dedicato alle vittime di Covid (Di martedì 19 gennaio 2021) Un bosco di 525 cipressi e ulivi in ricordo delle vittime di Covid a Firenze. È il bosco della memoria voluto dall’amministrazione comunale per esprimere la vicinanza della città alle famiglie di coloro che non sono riusciti a vincere la lotta contro il virus. I primi 210 alberi, donati dalla società Silva, sono stati messi a dimora nel parco Don Forconi, dove il sindaco Dario Nardella e l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re hanno verificato il completamento della prima fase di piantagione nel corso di un sopralluogo. “Abbiamo voluto creare un luogo perenne di ricordo delle vittime di Covid a Firenze – ha detto il sindaco Nardella -. Un segno di vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri familiari a causa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 19 gennaio 2021) Undi 525 cipressi e ulivi in ricordo delledi. È ildella memoria voluto dall’amministrazione comunale per esprimere la vicinanza della cittàfamiglie di coloro che non sono riusciti a vincere la lotta contro il virus. I primi 210 alberi, donati dalla società Silva, sono stati messi a dimora nel parco Don Forconi, dove il sindaco Dario Nardella e l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re hanno verificato il completamento della prima fase di piantagione nel corso di un sopralluogo. “Abbiamo voluto creare un luogo perenne di ricordo delledi– ha detto il sindaco Nardella -. Un segno di vicinanzafamiglie che hanno perso i propri familiari a causa ...

Un bosco di 525 cipressi e ulivi in ricordo delle vittime di Covid a Firenze. È il bosco della memoria voluto dall’amministrazione comunale per esprimere la vicinanza della città alle famiglie di ...

