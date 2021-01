A che ora la diretta del discorso di Conte oggi 18 gennaio alla Camera, lo streaming video (Di lunedì 18 gennaio 2021) oggi 18 gennaio è il primo di due giorni cruciali per la crisi di Governo. A che ora la diretta del discorso di Conte avrà il via alla Camera come primo passo del premier per ottenere la fiducia di tutto il Parlamento? Ancor prima di pranzo si potranno ascoltare già le parole del presidente del Consiglio ai deputati in un discorso che dovrà essere il più convincente possibile. A che ora dunque prenderà il via il discorso di Conte? La prima prova a Montecitorio è prevista già in questa mattinata. La Camera è stata convocata per le ore 12. Non è possibile quantificare quanto durerà il discorso del premier ma, probabilmente, non sarà molto breve. Nell’intervento il presudente del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)18è il primo di due giorni cruciali per la crisi di Governo. A che ora ladeldiavrà il viacome primo passo del premier per ottenere la fiducia di tutto il Parlamento? Ancor prima di pranzo si potranno ascoltare già le parole del presidente del Consiglio ai deputati in unche dovrà essere il più convincente possibile. A che ora dunque prenderà il via ildi? La prima prova a Montecitorio è prevista già in questa mattinata. Laè stata convocata per le ore 12. Non è possibile quantificare quanto durerà ildel premier ma, probabilmente, non sarà molto breve. Nell’intervento il presudente del ...

