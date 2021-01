Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)DEL 17 GENNAIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A91FIUMICINO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE EUR. DISAGI PER LE NEVICATE IN CORSO NELLA ZONA DEI CASTELLINI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA DEI LAGHI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER NEMI, SULLA PR OVINCIALE 18C E SULLA TUSCOLANA ALTEZZA ROCCA PRIORA. RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA DOMANI 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO METROPOLITANO DICON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI “S” DI ASTRAL. LE CORSE VERRANNO EFFETTUATE NELLE FASCE ORARIE ...