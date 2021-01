Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)DEL 17 GENNAIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLAFIUMICINO, DOVE SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI. SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA TRA TERRACINA E CHIACARELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I CANTIERI ATTIVI SEGNALIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SP4A VIA TENUTELLA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA MONTE SAVELLO E VIA NETTUNENSE FINO AL 23GENNAIO RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO METROPOLITANO DI...