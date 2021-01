SSP300 | ufficiale | il Vinales Racing Team sceglie Sabatucci per il 2021

(Di domenica 17 gennaio 2021) Prosegue la campagna acquisti del neonato, che da oggi si tinge in parte anche di azzurro. A difendere i colori della squadra di proprietà di Angel(padre di Maverick ) nel ...

La neonata struttura spagnola accoglie il pilota ascolano, che avrà a disposizione una Yamaha R3. Kevin: "Felice di far parte del progetto. Non mi pongo obiettivi, devo solo farmi trovare pronto" ...Il team sarà guidato dal padre di Maverick, Ángel Viñales, e prenderà parte con due Yamaha R3 al Campionato del Mondo Supersport 300 2021. I nomi dei piloti non sono ancora stati comunicati ...