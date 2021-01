Serie A in campo alle 12.30. Milan, positivi Hernandez e Calhanoglu (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel giorno in cui il derby d'Italia tra Inter e Juventus torna ad assumere un valore importante (Scudetto), irrompe il piccolo focolaio attivato a Milanello. Dall'ultimo ciclo di tamponi, infatti, ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel giorno in cui il derby d'Italia tra Inter e Juventus torna ad assumere un valore importante (Scudetto), irrompe il piccolo focolaio attivato aello. Dall'ultimo ciclo di tamponi, infatti, ...

MediasetTgcom24 : Neve a Istanbul e in campo... c'è una sola squadra? Ecco la partita con gli 'invisibili' #calcio… - JuventusTV : Un ottimo inizio di 2??0??2??1??! Rivediamo il successo esterno dell'#Under23 sul campo della Carrarese! ? On dem… - SvSport1 : Calcio, Serie D. E' il giorno del derby tra Imperia e Sanremese. In campo altre 10 squadre dopo gli anticipi - TheRaticatee : RT @MediasetTgcom24: Neve a Istanbul e in campo... c'è una sola squadra? Ecco la partita con gli 'invisibili' #calcio - TatinaRed : RT @MediasetTgcom24: Neve a Istanbul e in campo... c'è una sola squadra? Ecco la partita con gli 'invisibili' #calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie campo Probabili formazioni Serie A della 18^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Neve sul campo e il club sbaglia tutto: dove sono i giocatori? – VIDEO

Nell'ultima giornata di campionato in Turchia succede qualcosa di clamoroso. In un campo totalmente pieno di neve il club scende in campo così.

Dal Covid all’anno nuovo: la reazione del mondo dello sport

Quali sentimenti abbiamo trattenuto nel 2020? Tanti speriamo trovino sfogo nel 2021. Ciò che è atteso, parlando di sport, è una reazione ...

Nell'ultima giornata di campionato in Turchia succede qualcosa di clamoroso. In un campo totalmente pieno di neve il club scende in campo così.Quali sentimenti abbiamo trattenuto nel 2020? Tanti speriamo trovino sfogo nel 2021. Ciò che è atteso, parlando di sport, è una reazione ...