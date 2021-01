Serafini | “Il lavoro di Pioli continua ad essere sottovalutato Su Mandzukic ”

(Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Il giornalista Lucaè intervenuto in diretta su Radio 24 in occasione della trasmissione 'Tutti Convocati': le sue parole Pianeta Milan.

PianetaMilan : .@LucaSerafini a @TuttiConvocati: 'Il lavoro di #Pioli continua ad essere sottovalutato. #Mandzukic? Fiducia di… - acino2020 : RT @nuvoletta04: Un lavoro davvero fuori dal comune. Brava Elisa Serafini - nuvoletta04 : Un lavoro davvero fuori dal comune. Brava Elisa Serafini -

Ultime Notizie dalla rete : Serafini lavoro

Pianeta Milan

Parla Luca Serafini. Il giornalista esperto di Milan, ha espresso il suo parere in merito a Pioli e all'acquisto di Mandzukic ...La madre di Ilary Blasi non ha un profilo social, tuttavia si sa che fa un lavoro normale e che non ha sfruttato la notorietà della figlia ...