Scuola | Sala incontra gli studenti | “Serve soluzione mista in presenza DAD”

Leggi su dire

(Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO – “Oggi ho incontrato una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. Sono sempre piu’ convinto che sia il momento di andare verso una soluzione mista lezioni in presenza/DAD. È da troppi mesi che gran parte delle aule delle scuole sono vuote. Cio’ crea differenze sociali inaccettabili, penalizzando, per esempio, chi vive in case piccole o chi non ha pieno accesso alle tecnologie. Perche’ dopo quasi un anno di gestione della pandemia dobbiamo ancora accettare che si possa frequentare un centro commerciale e non un’aula scolastica? Spero che la politica non faccia anche del tema scuola una triste contesa alla ricerca di voti”. Lo scrive su facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala.