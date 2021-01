Riconsegnata l’auto rubata alla donna affetta da sclerosi multipla, i ladri: “Anche noi abbiamo un cuore” (Di domenica 17 gennaio 2021) l’auto rubata a Maria Elena, affetta da sclerosi multipla, è stata Riconsegnata dai ladri: “Anche noi abbiamo un cuore”, questo il bigliettino che hanno lasciato I ladri riconsegnano l’auto rubata alla donna disabile di BariFortunatamente, ha avuto un lieto fine la storia del furto della Fiat Doblò adatta a persone disabili rubata nella scorsa settimana. Come ricorderete, un post di Maria Elena Barile Damiani, donna di 56 anni di origini baresi affetta da sclerosi multipla, denunciava la scomparsa della sua auto, una Fiat Doblò parcheggiata davanti ... Leggi su altranotizia (Di domenica 17 gennaio 2021)a Maria Elena,da, è statadai: “noiun”, questo il bigliettino che hanno lasciato Iriconsegnanodisabile di BariFortunatamente, ha avuto un lieto fine la storia del furto della Fiat Doblò adatta a persone disabilinella scorsa settimana. Come ricorderete, un post di Maria Elena Barile Damiani,di 56 anni di origini baresida, denunciava la scomparsa della sua auto, una Fiat Doblò parcheggiata davanti ...

