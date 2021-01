Ricciardi: «Non perdiamo più tempo con le zone colorate, ci vuole un lockdown in tutta Italia» (Di domenica 17 gennaio 2021) «In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore. Serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi». È quanto ribadisce Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e direttore scientifico degli Istituti Maugeri, nonché consulente del ministro della Salute Speranza, in un’intervista alla Stampa. Ricciardi: «Il tracciamento è inadeguato» Secondo Ricciardi l’ondata dei contagi del periodo natalizio «è già arrivata, i 475 morti di ieri sono quelli contagiati a Natale». Quanto ai 16.310 nuovi casi, «le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021) «In questa fase è inutile perderecon lemulticolore. Serve unnazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche inaumentando i contagi». È quanto ribadisce Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e direttore scientifico degli Istituti Maugeri, nonché consulente del ministro della Salute Speranza, in un’intervista alla Stampa.: «Il tracciamento è inadeguato» Secondol’ondata dei contagi del periodo natalizio «è già arrivata, i 475 morti di ieri sono quelli contagiati a Natale». Quanto ai 16.310 nuovi casi, «le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei ...

La7tv : #piazzapulita Giulia Innocenzi: 'L'allora presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, che doveva… - Adnkronos : #Covid, @WRicciardi: 'Non ci possiamo permettere crisi governo' - SecolodItalia1 : Ricciardi: «Non perdiamo più tempo con le zone colorate, ci vuole un lockdown in tutta Italia»… - Carmen36051956 : RT @agbiuso: Non basterà mai nulla, nessuna #reclusione, nessun loccdàun, nessun ordine, nessuna imposizione, nessuna #obbedienza. Perché n… - Carmen36051956 : RT @WCostituzione: #Ricciardi ?Ovvero 'Col lockdown ti bastono per costringerti a consumare i vaccini delle multinazionali che mi pagano d… -