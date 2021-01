“Per giorni non ho parlato”, il profondo dolore di Lorenzo Amoruso (Di domenica 17 gennaio 2021) Lorenzo Amoruso commuove il pubblico di Canale 5 con il suo dolore, impossibile trattenere l’emozione: “Per giorni non ho parlato.” Ospiti di Domenica Live ci sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la coppia che si è fatta amare con la partecipazione a Temptation Island, dove hanno potuto avere prova della forza del loro sentimento. Barbara D’Urso racconta di essere rimasta molto colpita dal dolore di Lorenzo Amoruso, che è rimasto molto abbattuto da questo lutto che ha vissuto: i due hanno infatti perso il loro bambino. LEGGI ANCHE>>> Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il gesto dopo il lutto commuove i fan LEGGI ANCHE>>>Manila Nazzaro e ... Leggi su chenews (Di domenica 17 gennaio 2021)commuove il pubblico di Canale 5 con il suo, impossibile trattenere l’emozione: “Pernon ho.” Ospiti di Domenica Live ci sono Manila Nazzaro e, la coppia che si è fatta amare con la partecipazione a Temptation Island, dove hanno potuto avere prova della forza del loro sentimento. Barbara D’Urso racconta di essere rimasta molto colpita daldi, che è rimasto molto abbattuto da questo lutto che ha vissuto: i due hanno infatti perso il loro bambino. LEGGI ANCHE>>> Manila Nazzaro e, il gesto dopo il lutto commuove i fan LEGGI ANCHE>>>Manila Nazzaro e ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - Erriders : Tra quattro giorni gli Stati Uniti archiviano e seppelliscono quattro anni di danno e disprezzo per la vita del pia… - matteosalvinimi : #Salvini: Gli italiani sono preoccupati per salute, lavoro e scuola. Compravendita dei senatori che andrà in scena… - valguarneracom : Domani scuole chiuse per 2 giorni e nuovo screening al Mazzini - ottami73 : RT @65_virna: È un consiglio per tutti gli spioni che in questi giorni si stanno divertendo a mettere alla gogna chi con dignità vuole sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Per giorni Stati Uniti, Biden annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare Trump la Repubblica Coronavirus, i dati – 12.415 casi e 377 morti. Contagi in calo rispetto a una settimana fa

Sono 12.415 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte dell’analisi di 211.778 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al ...

Nuovi SUV Alfa Romeo, Fiat 500 Elettrica, Stellantis: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questi ultimi sette giorni abbiamo ...

Sono 12.415 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte dell’analisi di 211.778 test (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al ...Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questi ultimi sette giorni abbiamo ...