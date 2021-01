Parenti e amici denunciano sui social (e all’Fbi) gli assalitori di Capitol Hill: “Ciao zio, visto che ora sei un terrorista ti ho segnalato” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Fbi può contare su degli alleati inattesi mentre cerca di identificare gli assalitori di Capitol Hill. I Parenti di alcuni dei protagonisti dell’invasione al Campidoglio americano si sono fatti avanti per aiutare le autorità ad arrestare i ricercati. Sui social, sono diventate virali le storie di figli e nipoti che hanno associato i volti nelle immagini dell’assalto a quelle dei loro familiari. Esemplare è la vicenda della 18enne Helena Duke che ha usato Twitter per identificare la madre, presente il 6 gennaio a Washington e al centro degli scontri con le forze dell’ordine come evidenziano foto e filmati sul web. “Ciao mamma, ricordi la volta che mi hai detto che non dovevo andare alle proteste di Black Lives Matter perché potevano diventare violente… Questa sei tu?”, ha scritto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Fbi può contare su degli alleati inattesi mentre cerca di identificare glidi. Idi alcuni dei protagonisti dell’invasione al Campidoglio americano si sono fatti avanti per aiutare le autorità ad arrestare i ricercati. Sui, sono diventate virali le storie di figli e nipoti che hanno associato i volti nelle immagini dell’assalto a quelle dei loro familiari. Esemplare è la vicenda della 18enne Helena Duke che ha usato Twitter per identificare la madre, presente il 6 gennaio a Washington e al centro degli scontri con le forze dell’ordine come evidenziano foto e filmati sul web. “mamma, ricordi la volta che mi hai detto che non dovevo andare alle proteste di Black Lives Matter perché potevano diventare violente… Questa sei tu?”, ha scritto la ...

DarioNardella : Gianna, 91 anni, e Dino, 74 anni, non hanno parenti o amici qui a #Firenze. Sono venuto a trovarli all’ASP Montedom… - Tg3web : A Cosenza, un dirigente sanitario avrebbe somministrato vaccini anti-covid ad amici e parenti che non ne avevano an… - repubblica : Calabria, medico vaccinava amici e parenti. 'E il tampone lo facciamo pure ai gatti' - Noovyis : (Parenti e amici denunciano sui social (e all’Fbi) gli assalitori di Capitol Hill: “Ciao zio, visto che ora sei un… - cargiov : @Ruffino_Lorenzo @marisaorf Anche perché in effetti a parte lo shopping, pranzi, cene, spostamenti sono stati limit… -

Ultime Notizie dalla rete : Parenti amici Nuovo decreto Covid: le regole per visitare parenti e amici. Cosa cambia dal 16 gennaio QUOTIDIANO.NET Coronavirus Covid-19: In Sicilia stop alle visite a amici e parenti

L’Ordinana 16 gennaio 2021, n. 10 della Regione siciliana aggiunge misure più restrittive rispetto a quelle del dPCM 14 gennaio 2021 ...

Mariotto, Virginia Raggi e la fede nella Madonna: «Piazza Vittorio mai così bella. I poveri? Vanno aiutati»

Con Gemma abbiamo pensato alle persone chiuse in casa, ad amici e parenti che avrebbero voluto stare loro vicini, ma erano impauriti dal contagio». E cosa vi siete inventati? «Ci siamo offerti ...

L’Ordinana 16 gennaio 2021, n. 10 della Regione siciliana aggiunge misure più restrittive rispetto a quelle del dPCM 14 gennaio 2021 ...Con Gemma abbiamo pensato alle persone chiuse in casa, ad amici e parenti che avrebbero voluto stare loro vicini, ma erano impauriti dal contagio». E cosa vi siete inventati? «Ci siamo offerti ...