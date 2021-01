Olimpia Milano: vittoria senza intoppi con Reggio Emilia (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - E' stato un dolce mezzogiorno quello dell'Olimpia Milano che si è ripresentata in campionato annientando Reggio Emilia con il punteggio di 102-73. Una partita che in realtà ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021), 17 gennaio 2021 - E' stato un dolce mezzogiorno quello dell'che si è ripresentata in campionato annientandocon il punteggio di 102-73. Una partita che in realtà ...

OlimpiaMI1936 : ??A causa della mancata riapertura dell’aeroporto di Madrid, l’Olimpia si è trasferita nella serata di domenica a V… - DavideFuma : RT @d_fantini: Quando Sergio Rodriguez comincia così, non ce n'è per nessuno. Milano trita Reggio Emilia con un attacco spaziale (ottimi Da… - d_fantini : Quando Sergio Rodriguez comincia così, non ce n'è per nessuno. Milano trita Reggio Emilia con un attacco spaziale (… - Basketacazzo : Un'Olimpia desiderosa di ricaricare le batterie per la partita col Bayern invita a pranzo alcuni conoscenti reggian… - BardellaAndrea : RT @Eurosport_IT: And-one sulla sirena di Kevin Punter: l'Olimpia Milano segna 62 punti nel solo primo tempo contro Reggio Emilia ?? #Euros… -