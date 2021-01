Navalny torna a Mosca e viene subito arrestato (Di domenica 17 gennaio 2021) E' stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca Alexei Navalny, l'avversario politico di Putin che ha rischiato di morire per avvelenamento solo pochi mesi fa. L'oppositore russo ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) E' statoal suo arrivo all'aeroporto Sheremetyevo diAlexei, l'avversario politico di Putin che ha rischiato di morire per avvelenamento solo pochi mesi fa. L'oppositore russo ...

PaoloGentiloni : Il coraggio di Akexei #Navalny che torna in Russia. Volo dirottato in un aeroporto diverso. Troppi sostenitori in a… - Agenzia_Ansa : #Navalny torna in Russia, 'sono innocente, non temo l'arresto' . I suoi colleghi sono stati fermati dalla polizia… - sole24ore : Navalny torna a Mosca, la polizia arresta i suoi sostenitori all’aeroporto - Calciferika : RT @conteDartagnan: ma di #Navalny che torna in Russia non frega niente a nessuno? - Paolella_Mauri : Nonostante tutto, #Navalny torna in Russia per combattere una battaglia di libertà. Il nostro compito è sostenerlo… -