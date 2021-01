Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di domenica 17 gennaio 2021) Tutto è pronto per Napoli-Fiorentina, sfida valida per la 18^ giornata di Serie A. Si gioca alle 12.30 il lunch match di campionato tra i partenopei e i Viola pronti a darsi battaglia allo stadio Diego Armando Maradona. I due allenatori hanno già emanato i 22 che scenderanno in campo dall'inizio per la gara.caption id="attachment 1081005" align="alignnone" width="617" Napoli-Fiorentina (getty images)/captionNapoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gattuso.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sscNapoli/status/1350747886091464705"Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic, Callejon. All.: Prandelli. (in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Tutto è pronto per, sfida valida per la 18^ giornata di Serie A. Si gioca alle 12.30 il lunch match di campionato tra i partenopei e i Viola pronti a darsi battaglia allo stadio Diego Armando Maradona. I due allenatori hanno già emanato i 22 che scenderanno in campo dall'inizio per la gara.caption id="attachment 1081005" align="alignnone" width="617"(getty images)/caption(4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gattuso.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ssc/status/1350747886091464705"(3-4-3): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic, Callejon. All.: Prandelli. (in ...

