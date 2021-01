Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al coronavirus: emergenza in casa rossonera e il comunicato del club (Di domenica 17 gennaio 2021) Brutte notizie in casa Milan.Calciomercato Milan, è ancora rebus in difesa: sfuma Simakan, Maldini punta Tomori del Chelsea. La situazioneDopo i problemi fisici avuti negli scorsi giorni, Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sembravano essere definitivamente recuperati per la sfida di Serie A contro il Cagliari. Il terzino francese era tornato a disposizione del tecnico Stefano Pioli, allenandosi regolarmente con il gruppo e svolgendo in maniera completa tutte le sessioni di allenamento, mentre il treuqartista turco sembrava essere ancora leggermente acciaccato. Questa mattina, tuttavia è arrivato il pesante comunicato ufficiale del club Milanese, nel quale viene comunicata la positività al coronavirus di ... Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Brutte notizie in.Calciomercato, è ancora rebus in difesa: sfuma Simakan, Maldini punta Tomori del Chelsea. La situazioneDopo i problemi fisici avuti negli scorsi giorni, Hakansembravano essere definitivamente recuperati per la sfida di Serie A contro il Cagliari. Il terzino francese era tornato a disposizione del tecnico Stefano Pioli, allenandosi regolarmente con il gruppo e svolgendo in maniera completa tutte le sessioni di allenamento, mentre il treuqartista turco sembrava essere ancora leggermente acciaccato. Questa mattina, tuttavia è arrivato il pesanteufficiale delese, nel quale viene comunicata latà aldi ...

