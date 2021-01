Meteo Toscana: rischio gelo e ghiaccio, codice giallo fino alla mezzanotte del 18 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani la temperatura scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio Leggi su firenzepost (Di domenica 17 gennaio 2021) Temperature in calo a partire da stasera sulla. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani la temperatura scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di

regionetoscana : Emergenza #sangue in #Toscana per diversi gruppi sanguigni. Dona ora, il tuo contributo è prezioso. La #donazione è… - FirenzePost : Meteo Toscana: rischio gelo e ghiaccio, codice giallo fino alla mezzanotte del 18 gennaio - Toscanaoggi : #Maltempo: codice giallo per #ghiaccio in #Toscana lunedì 18 gennaio #meteo - GrossetoNotizie : Maltempo: allerta meteo di codice giallo per ghiaccio lunedì 18 gennaio - CriBra27 : RT @qn_lanazione: Meteo, rischio ghiaccio: doppia allerta in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Toscana Meteo Toscana, le previsioni per il fine settimana 055firenze Meteo: PROSSIME ORE, FREDDO e FORTE MALTEMPO. Ecco le regioni a rischio fino a SERA

Prossime ore con Venti freddi, pioggia e neve a quote basse In queste ore una fredda perturbazione sta scivolando rapidamente verso le regioni meridionali lasciando dietro di se una mattinata contrass ...

Covid Toscana, i nuovi casi del 17 gennaio sono 406 / LIVE

e al tempo stesso avremmo dato respiro alle categorie economiche, ma io ne esco vincitore: lunedì siamo zona gialla e questo dimostra che la Toscana ha posto rimedio alle criticità che ci avevano ...

Prossime ore con Venti freddi, pioggia e neve a quote basse In queste ore una fredda perturbazione sta scivolando rapidamente verso le regioni meridionali lasciando dietro di se una mattinata contrass ...e al tempo stesso avremmo dato respiro alle categorie economiche, ma io ne esco vincitore: lunedì siamo zona gialla e questo dimostra che la Toscana ha posto rimedio alle criticità che ci avevano ...