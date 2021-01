LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong E Roest trionfano nell’Allround, Leerdam fa sua la classifica Sprint! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 16:58 Questa la top5: Jutta Leerdam (NED) 149.385 Angelina Golikova (RUS) 149.855 (+0.47) Femke Kok (NED) 149.870 (+0.48) Jorien Ter Mors 150.430 (+1.04) Daria Kachanova (RUS) 150.980 (+1.59) 16:55 Questo il podio della classifica sprint: 1. Jutta Leerdam, 2. Angelina Golikova, 3. Femke Kok. 16:53 Lontane nei 1000m l’olandese Femke Kok (1’15”12) e la russa Angelina Golikova (1’15”66), che perdono posizioni. 16:51 Partita l’ultima batteria, ci si gioca l’oro! 16:50 Le olandesi fanno la voce grossa: primo e secondo tempo per Jutta Leerdam (1’14”00) e per Jorien ter Mors (1’14”46), rispettivamente prima e seconda nella classifica sprint. 16:48 Tempo pazzesco ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 16:58 Questa la top5: Jutta(NED) 149.385 Angelina Golikova (RUS) 149.855 (+0.47) Femke Kok (NED) 149.870 (+0.48) Jorien Ter Mors 150.430 (+1.04) Daria Kachanova (RUS) 150.980 (+1.59) 16:55 Questo il podio dellasprint: 1. Jutta, 2. Angelina Golikova, 3. Femke Kok. 16:53 Lontane nei 1000m l’olandese Femke Kok (1’15”12) e la russa Angelina Golikova (1’15”66), che perdono posizioni. 16:51 Partita l’ultima batteria, ci si gioca l’oro! 16:50 Le olandesi fanno la voce grossa: primo e secondo tempo per Jutta(1’14”00) e per Jorien ter Mors (1’14”46), rispettivamente prima e seconda nellasprint. 16:48 Tempo pazzesco ...

pbracingitalia : Stefano d'Aste sarà live qui su Facebook alle 18:30 per parlare di Lotus Cup Italia e Lotus Cup Speed Championship… - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10 - #Speed #skating… - Speedliveit : FINISCE PRIMA DEL PREVISTO LA 24H DI DUBAI PER MATTEO CAIROLI - Speedliveit : MOVISPORT AVVIA BENE IL 2021: ALLA #Dakar2021 CESARE ZACCHETTI PRIMO ITALIANO IN MOTO - Speedliveit : 1° RALLY TERRA VALLE DEL TEVERE: PRONTO IL PROGRAMMA DEFINITIVO -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong E Roest trionfano nell'Allround, Leerdam fa sua la classifica Sprint! OA Sport LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...

Fiat 500 1.2 Sport del 2019 usata a Frascati

Descrizione Vettura: FIAT 500 1.2 Sport - FATTURABILE CON IVA ESPOSTA !! aziendale con 22.800 Km - immatricolata a Mag. 2019 - PRONTA CONSEGNA, disponibile e visionabile presso il nostro punto vendita ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...Descrizione Vettura: FIAT 500 1.2 Sport - FATTURABILE CON IVA ESPOSTA !! aziendale con 22.800 Km - immatricolata a Mag. 2019 - PRONTA CONSEGNA, disponibile e visionabile presso il nostro punto vendita ...