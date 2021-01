LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: Manfred Moelgg migliore degli italiani (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA DEL GIGANTE FEMMINILE DELLO SCI alpino 14.21 Fuori Khoroshilov, che si è fatto sorprendere da un dosso. Tocca al britannico Ryding, parte con 0.21 su Jakobsen. 14.19 L’austriaco Matt è terzo a 0.42. Ne mancano 10. Ora il russo Khoroshilov, che può gestire 14 centesimi. 14.17 Il greco (di origine americana) AJ Ginnis è terzo a 6 decimi da Jakobsen. Si è salvato nel miracolo nelle ultime porte. 14.15 Ottima manche per Jakobsen. Ha rischiato tutto, senza commettere gravi errori. Vola in testa con 0.27 su Zenhaeusern, miglior tempo nella seconda discesa. Attenzione ora al GRECO AJ Ginnis. 14.13 Perde posizioni il veterano francese Grange, settimo a 0.77. Finisce dietro a Moelgg e Gross. Intanto prosegue la rimonta di Zenhaeusern. Ora lo svedese Jakobsen, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DELLO SCI14.21 Fuori Khoroshilov, che si è fatto sorprendere da un dosso. Tocca al britannico Ryding, parte con 0.21 su Jakobsen. 14.19 L’austriaco Matt è terzo a 0.42. Ne mancano 10. Ora il russo Khoroshilov, che può gestire 14 centesimi. 14.17 Il greco (di origine americana) AJ Ginnis è terzo a 6 decimi da Jakobsen. Si è salvato nel miracolo nelle ultime porte. 14.15 Ottima manche per Jakobsen. Ha rischiato tutto, senza commettere gravi errori. Vola in testa con 0.27 su Zenhaeusern, miglior tempo nella seconda discesa. Attenzione ora al GRECO AJ Ginnis. 14.13 Perde posizioni il veterano francese Grange, settimo a 0.77. Finisce dietro ae Gross. Intanto prosegue la rimonta di Zenhaeusern. Ora lo svedese Jakobsen, ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: POKER DI MARTA BASSINO! Divina che dominio! - #alpino #Gigante… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: POKER DI MARTA BASSINO! Divina, che dominio! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: POKER DI MARTA BASSINO! Divina che dominio! - #alpino #Gigante… - OA_Sport : SCI ALPINO - Seguite con noi la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom di Flachau: Vinatzer tenta la rimont… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Gigante #KranjskaGora Fantastico bis di Marta #Bassino! Ancora un trionfo e sono quattro su c… -