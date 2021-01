LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: brava Roberta Melesi (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.22 Brutta manche per Ana Bucik, quarta a 1?28. Altra posizione recuperata da Roberta Melesi. E ora Elena Curtoni, che parte con 0.35 di vantaggio. 12.20 La tedesca Filser, partita con 20 centesimi di vantaggio, raddoppia e si porta al comando con 0.40 sull’azzurra. Ora la slovena Bucik. La prossima italiana sarà Elena Curtoni, che era 24ma dopo la prima manche. 12.19 Paga dazio la svizzera Wild e chiude a 3?23 da una Melesi che ha ben figurato, sciando con fluidità e gestendo bene il ghiaccio. E’ la seconda volta in carriera che conquista punti in Coppa del Mondo in Gigante, sta crescendo. E’ la fidanzata di Tommaso Sala. 12.18 brava ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DI FLACHAU 12.22 Brutta manche per Ana Bucik, quarta a 1?28. Altra posizione recuperata da. E ora Elena Curtoni, che parte con 0.35 di vantaggio. 12.20 La tedesca Filser, partita con 20 centesimi di vantaggio, raddoppia e si porta al comando con 0.40 sull’azzurra. Ora la slovena Bucik. La prossima italiana sarà Elena Curtoni, che era 24ma dopo la prima manche. 12.19 Paga dazio la svizzera Wild e chiude a 3?23 da unache ha ben figurato, sciando con fluidità e gestendo bene il ghiaccio. E’ la seconda volta in carriera che conquista punti in Coppa del Mondo in, sta crescendo. E’ la fidanzata di Tommaso Sala. 12.18...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino tallona Mikaela Shiffrin, ottima Goggia! Seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo Nel secondo #Gigante di #KranjskaGora dopo la #primamanche #Shiffrin in testa c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Da #NapoliFiorentina a #InterJuventus #live #SerieA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: alle 10.30 il via Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 2 Flachau in DIRETTA: si comincia Vinatzer e l’Italia devono reagire - #alpino #Slalom… -