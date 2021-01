LIVE Inter-Juventus, Serie A in DIRETTA: si comincia! Lukaku titolare, Pirlo punta su Chiellini! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Quello di stasera è il 175° “Derby D’Italia” in Serie A, 84 le vittorie della Juventus contro le 46 dell’Inter, 44 i pareggi. 20.36 I giocatori della Juventus in fase di riscaldamento: Intensità.Concentrazione.#InterJuve pic.twitter.com/D9SS50cYQT — JuventusFC (@Juventusfc) January 17, 2021 20.33 Immagini del pre-partita dai social dell’Inter: TORO Determinazione! #Lautaro Martinez #InterJuventus #FORZAInter pic.twitter.com/vbLWQpBgDD — Inter (@Inter) January 17, 2021 20.31 Antonio Conte affronterà di nuovo il suo passato questa sera a San Siro, il tecnico salentino non ha mai ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Quello di stasera è il 175° “Derby D’Italia” inA, 84 le vittorie dellacontro le 46 dell’, 44 i pareggi. 20.36 I giocatori dellain fase di riscaldamento: Intensità.Concentrazione.#Juve pic.twitter.com/D9SS50cYQT —FC (@fc) January 17, 2021 20.33 Immagini del pre-partita dai social dell’: TORO Determinazione! #Lautaro Martinez ##FORZApic.twitter.com/vbLWQpBgDD —(@) January 17, 2021 20.31 Antonio Conte affronterà di nuovo il suo passato questa sera a San Siro, il tecnico salentino non ha mai ...

Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - Inter_TV : ?? | LIVE-Pronti per #InterJuventus? Siamo live con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - passione_inter : LIVE - Le PAGELLE di Inter-Juventus: Conte si affida ai suoi fedelissimi - - berkicauw : RT @HDEPL2: Serie A l Inter Milan vs Juventus Live HD -