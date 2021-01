LIVE Inter-Juventus 1-0, Serie A in DIRETTA: Lautaro si divora il raddoppio al 24?! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34? Fallo in attacco commesso da Morata su Brozovic, punizione Inter. 33? Ronaldo prova a liberare il sinistro dalla lunga distanza, pallone alto. 32? Calano i ritmi in questo momento a San Siro con l’Inter in vantaggio in virtù del goal messo a segno da Vidal al 12? su assist di Barella. 31? Lautaro! Lukaku riceve e lavora un pallone da Bastoni e tocca per il “Toro” che calcia con il destro dal limite, pallone di poco largo. 30? Bastoni protegge un pallone su Chiesa accompagnandolo in rimessa dal fondo dopo un’azione prolungata dei bianconeri. 29? Traversone dalla destra di un giocatore bianconero messo fuori da Hakimi in due tempi. 28? Possesso Juventus con Bonucci ad impostare la manovra offensiva. 27? La difesa dell’Inter ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Fallo in attacco commesso da Morata su Brozovic, punizione. 33? Ronaldo prova a liberare il sinistro dalla lunga distanza, pallone alto. 32? Calano i ritmi in questo momento a San Siro con l’in vantaggio in virtù del goal messo a segno da Vidal al 12? su assist di Barella. 31?! Lukaku riceve e lavora un pallone da Bastoni e tocca per il “Toro” che calcia con il destro dal limite, pallone di poco largo. 30? Bastoni protegge un pallone su Chiesa accompagnandolo in rimessa dal fondo dopo un’azione prolungata dei bianconeri. 29? Traversone dalla destra di un giocatore bianconero messo fuori da Hakimi in due tempi. 28? Possessocon Bonucci ad impostare la manovra offensiva. 27? La difesa dell’...

