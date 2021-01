L’Eterno Presente della Scrittura (Di domenica 17 gennaio 2021) Leggere il volume di Marco Franzoso – ” Il grande libro della Scrittura. Manuale pratico, avventuroso e filosofico per scrivere qualsiasi storia, edito da – Il Saggiatore durante le festività natalizie è stato davvero un dono. Per gli amanti della Scrittura questa è la stazione giusta e la località migliore dove abitare tra le parole. L’autore è riuscito nell’impresa non facile di proporre settecento pagine senza mai annoiare il lettore. L’opera per la sua natura si presta ad una lettura a “puntate” come un sicuro rifugio quando la necessità di abbassare o meglio spegnere la tv ha la meglio sul potere terapeutico di un libro pieno di altri libri. Il percorso è davvero affascinante e popolato di misteri svelati con chiarezza e competenza. Il lavoro del recensore potrebbe terminare qui, anche perché il risvolto di ... Leggi su formiche (Di domenica 17 gennaio 2021) Leggere il volume di Marco Franzoso – ” Il grande libro. Manuale pratico, avventuroso e filosofico per scrivere qualsiasi storia, edito da – Il Saggiatore durante le festività natalizie è stato davvero un dono. Per gli amantiquesta è la stazione giusta e la località migliore dove abitare tra le parole. L’autore è riuscito nell’impresa non facile di proporre settecento pagine senza mai annoiare il lettore. L’opera per la sua natura si presta ad una lettura a “puntate” come un sicuro rifugio quando la necessità di abbassare o meglio spegnere la tv ha la meglio sul potere terapeutico di un libro pieno di altri libri. Il percorso è davvero affascinante e popolato di misteri svelati con chiarezza e competenza. Il lavoro del recensore potrebbe terminare qui, anche perché il risvolto di ...

