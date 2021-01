India, 224 mila vaccinati nei primi due giorni (Di domenica 17 gennaio 2021) NUOVA DELHI, 17 GEN - 224 mila persone sono state vaccinate nei primi due giorni della campagna di massa anti Covid avviata ieri dal governo Indiano: lo ha annunciato in una conferenza stampa il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) NUOVA DELHI, 17 GEN - 224persone sono state vaccinate neiduedella campagna di massa anti Covid avviata ieri dal governono: lo ha annunciato in una conferenza stampa il ...

CorriereQ : India, 224 mila vaccinati nei primi due giorni - AshmitTripathi2 : RT @AshmitTripathi2: @CricCrazyJohns India 408 & 224 , Australia 505 & 130/6 -the scoreline of 2014 Gabba test Australia 323 & 284/3 d ,Ind… - AshmitTripathi2 : @CricCrazyJohns India 408 & 224 , Australia 505 & 130/6 -the scoreline of 2014 Gabba test Australia 323 & 284/3 d ,… -

Ultime Notizie dalla rete : India 224 India, 224 mila vaccinati nei primi due giorni Agenzia ANSA India, 224 mila vaccinati nei primi due giorni

NUOVA DELHI, 17 GEN - 224 mila persone sono state vaccinate nei primi due giorni della campagna di massa anti Covid avviata ieri dal governo indiano: lo ha annunciato in una conferenza stampa il sotto ...

Generali Re, alla Tour Saint Gobain 4 certificazioni di sostenibilità ambientale

(Teleborsa) - Generali Real Estate e Saint-Gobain annunciano che Tour Saint-Gobain, che ospita il nuovo headquarter globale di Saint-Gobain a Parigi La Défense, ha ottenuto le quattro più importanti e ...

NUOVA DELHI, 17 GEN - 224 mila persone sono state vaccinate nei primi due giorni della campagna di massa anti Covid avviata ieri dal governo indiano: lo ha annunciato in una conferenza stampa il sotto ...(Teleborsa) - Generali Real Estate e Saint-Gobain annunciano che Tour Saint-Gobain, che ospita il nuovo headquarter globale di Saint-Gobain a Parigi La Défense, ha ottenuto le quattro più importanti e ...