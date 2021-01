Il malato immaginario di Moliere in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 17 gennaio 2021) Dalla grande e amabile penna di Molière, RAI 5 ripropone uno dei suoi capolavori, "Ilimmaginari", nella rilettura diretta da Marco Bernardi. Cast e personaggi Vedremo nei panni di Argante, ovvero il protagonista ipocondriaco che rasenta la follia, il grande Paolo Bonacelli , in compagnia di altri due grandi nomi del teatro, come Patrizia Milani e Carlo Simoni. Una storia divertente ma che mette in evidenza come spesso si può perdere il piacere di vivere e la fiducia nella propria persona Il contenuto della storia mette anche in risalto un piccolo elemento distintivo dell'autore, ovvero la sua condizione interiore di inquietudine nel suo ultimo anno di vita. Registrato al Teatro Eliseo di Roma per la regia di Marco Odetto.