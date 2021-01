“Hanno detto che ho un flirt con lui, ma…” Arrivano le parole di Bianca Guaccero. (Di domenica 17 gennaio 2021) Bianca Guaccero è una delle donne televisive che fa molto parlare di sé anche sulle pagine di gossip. D’altra parte, è diventata molto popolare grazie alla trasmissione “detto Fatto” che le ha regalato molti consensi e apprezzamenti da parte dei telespettatori. Così, è normale che chi la segue si ponga delle domande anche sulla sua vita privata, non fosse altro per il fatto che è single da ben tre anni. Proprio per questo motivo, infatti, ogni tanto c’è qualcuno che prova ad appioppargli un presunto amante. Stavolta, l’insinuazione è partita da Jonathan Kashanian che avrebbe cercato di farle confessare un flirt con Luca Bizzarri, il cabarettista che per lungo tempo è stato il conduttore delle Iene insieme con il collega a amico Paolo. La presentatrice, quindi, ha avuto l’occasione per chiarire questo ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 17 gennaio 2021)è una delle donne televisive che fa molto parlare di sé anche sulle pagine di gossip. D’altra parte, è diventata molto popolare grazie alla trasmissione “Fatto” che le ha regalato molti consensi e apprezzamenti da parte dei telespettatori. Così, è normale che chi la segue si ponga delle domande anche sulla sua vita privata, non fosse altro per il fatto che è single da ben tre anni. Proprio per questo motivo, infatti, ogni tanto c’è qualcuno che prova ad appioppargli un presunto amante. Stavolta, l’insinuazione è partita da Jonathan Kashanian che avrebbe cercato di farle confessare uncon Luca Bizzarri, il cabarettista che per lungo tempo è stato il conduttore delle Iene insieme con il collega a amico Paolo. La presentatrice, quindi, ha avuto l’occasione per chiarire questo ...

borghi_claudio : Di solito non leggo i retroscena ma questo mi è stato confermato. Ricordate quello che vi avevo detto sul suo tic d… - stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - chetempochefa : “Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia della mia Teresa se n’è andata, oggi per noi è un giorn… - mptuitter : @ettoremaria Tanto hanno già detto che vanno avanti lo stesso. Anche senza numeri. 157 basta e avanza dicono. @ettoremaria ma possono farlo? - y2jluca : RT @nonelarena: #nonelarena #crisidigoverno, Matteo #Renzi: 'Aver detto no al #Mes sta portando ad un danno di 564 milioni di euro'. Poi su… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno detto Sambenedettese-Padova, Zironelli: “Tutti hanno detto che era rigore netto: noi meglio nella ripresa” | Triveneto Goal Trivenetogoal Adriana Volpe denuncia Magalli: “Non mollo. Mi aspetto giustizia”

La conduttrice ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera in che rapporti è con il conduttore de I Fatti Vostri e ha chiarito la sua posizione ...

Mosca, Navalnyj atterrato e arrestato in diretta TV

Ecco fatto... Russia, Navalnyj atterrato a Mosca e arrestato in diretta televisiva. Fermati 37 tra i suoi sostenitori - la Repubblica Aleksej Navalnyj, il principale oppositore de ...

La conduttrice ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera in che rapporti è con il conduttore de I Fatti Vostri e ha chiarito la sua posizione ...Ecco fatto... Russia, Navalnyj atterrato a Mosca e arrestato in diretta televisiva. Fermati 37 tra i suoi sostenitori - la Repubblica Aleksej Navalnyj, il principale oppositore de ...