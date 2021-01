Guida Tv Lunedì 18 gennaio 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Lunedì 18 gennaio Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Mina Settembre 1×03-04 1a Tv ore 23:30 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post Speciale ore 23:30 VelenoCosimo, allevatore di bufale, rifiuta di svendere la sua terra alla famiglia del giovane candidato sindaco del suo paese. Quando scopre di essere malato di tumore, provocato dai rifiuti tossici smaltiti illegalmente nelle campagne della Terra dei Fuochi, la moglie porterà avanti la sua battaglia. Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Dottori in corsia Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:30 Tg5 Italia 1 ore 19.00 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 17 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv18Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Mina Settembre 1×03-04 1a Tv ore 23:30 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post Speciale ore 23:30 VelenoCosimo, allevatore di bufale, rifiuta di svendere la sua terra alla famiglia del giovane candidato sindaco del suo paese. Quando scopre di essere malato di tumore, provocato dai rifiuti tossici smaltiti illegalmente nelle campagne della Terra dei Fuochi, la moglie porterà avanti la sua battaglia. Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Dottori in corsia Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:30 Tg5 Italia 1 ore 19.00 ...

