Governo: Meloni, 'Monti? Tecnocrati e globalisti vogliono sfruttare pandemia' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il Senatore a vita Mario Monti sostiene che una delle condizioni per votare la fiducia al Governo sia quella di togliere i “ristori” ad artigiani, commercianti, ristoratori e tutte quelle attività a cui è stato impedito di lavorare. La soluzione che propone Monti è semplice: far fallire le partite Iva e la piccola impresa italiana. A dimostrazione di come Tecnocrati e globalisti vogliano sfruttare l'epidemia per impiantare il loro modello economico: via la libera impresa e tutti dipendenti sottopagati di multinazionali e grandi agglomerati finanziari. Non possiamo permettere a questa gente di massacrare ulteriormente le piccole imprese. Elezioni subito per dare all'Italia un Governo di Patrioti che difenda la libertà e il lavoro degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il Senatore a vita Mariosostiene che una delle condizioni per votare la fiducia alsia quella di togliere i “ristori” ad artigiani, commercianti, ristoratori e tutte quelle attività a cui è stato impedito di lavorare. La soluzione che proponeè semplice: far fallire le partite Iva e la piccola impresa italiana. A dimostrazione di comevoglianol'epidemia per impiantare il loro modello economico: via la libera impresa e tutti dipendenti sottopagati di multinazionali e grandi agglomerati finanziari. Non possiamo permettere a questa gente di massacrare ulteriormente le piccole imprese. Elezioni subito per dare all'Italia undi Patrioti che difenda la libertà e il lavoro degli ...

LegaSalvini : GOVERNO E SINISTRA SI SGRETOLANO, IL CENTRODESTRA SI COMPATTA - FratellidItalia : Scuola, Meloni: Dad è disastro e i nostri ragazzi pagano prezzo altissimo, Governo ha gravissime responsabilità - Linkiesta : Tra le dimissioni delle ministre renziane e la visita al #Quirinale di #Conte, #Meloni e Salvini potevano farsi cos… - elibal11 : RT @Pinucci63757977: A proposito di MONTI, non dimentichiamo che è stato solo la terapia intensiva per il Paese a seguito dei danni procura… - Maurizio62 : RT @M49liberorso: Promemoria per leghisti e fascisti distratti: Monti è arrivato perché il governo di destra (berlusconi+Meloni+Salvini) av… -