Governo, crisi in diretta. Zingaretti: «Appello ai democratici». Rosato (Iv): «Mai ritirata mano tesa» (Di domenica 17 gennaio 2021) crisi Governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la componente... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 gennaio 2021)Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la componente...

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - justpmautone : RT @Pensiero0: È più scandalosa una crisi di governo in pandemia o un governo che in pandemia non sa gestire la crisi? Francesco #Venderam… - murielllo : Stavo per fare una domanda a un medico della dialisi: la dialisi -gli infermieri, i suoi medici- non si è mai ferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo crisi Crisi di governo, Conte cerca nuova maggioranza. Zingaretti: "Crisi sconcertante". LIVE Sky Tg24 Governo, crisi in diretta. Zingaretti: «Appello ai democratici». Rosato (Iv): «Mai ritirata mano tesa»

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...

Consigliori, traghettisti, pontieri, scerpa. Sulla crisi lo scudo degli ex Balena bianca

È il ritorno dei democristiani, da protagonisti. La crisi di governo al tempo del Covid, innescata da Matteo Renzi, ha già prodotto un risultato: la ri-centralità degli eredi della Balena Bianca. In q ...

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...È il ritorno dei democristiani, da protagonisti. La crisi di governo al tempo del Covid, innescata da Matteo Renzi, ha già prodotto un risultato: la ri-centralità degli eredi della Balena Bianca. In q ...