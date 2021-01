Giulia Salemi, arriva una risposta sul flirt con Alessio Romagnoli: “Lui è furioso” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono venuti a galla nuovi dettagli sul flirt tra Giulia Salemi e Alessio Romagnoli, che si è detto furioso per ciò che è stato rivelato. Ecco come ha commentato il calciatore ha commentato la notizia. Sono girate velocemente sul web le voci su un presunto flirt tra Alessio Romagnoli e Giulia Salemi, iniziato poco prima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono venuti a galla nuovi dettagli sultra, che si è dettoper ciò che è stato rivelato. Ecco come ha commentato il calciatore ha commentato la notizia. Sono girate velocemente sul web le voci su un presuntotra, iniziato poco prima L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : #Gfvip, Tommaso Zorzi demolisce Giulia Salemi - streamof_con : RT @bruttahadid3: ??????NOTIZIA SHOCK?????? IL GF NON LO VINCERANNO NÉ TOMMY, NÈ STEFANIA, NÈ DAYANE NÈ MTR. ANZI UNO DI LORO TRE NON ARRIVERÀ… - mimiopo3 : RT @coipantaleopa: giulia salemi starter pack - alisonpink13 : i see #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosa… - alisonpink13 : i see #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosa… -