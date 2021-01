Gf Vip Cecilia Capriotti | la proposta choc a Giulia Salemi Fan furiosi | «Ma è impazzita?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 17 gennaio 2021) . Oggi, l’influencer italo-persiana si è confidata cone Carlotta Dell’Isola sulla sua storia con Pierpaolo Pretelli.ha sorpreso tutti con una tenera dedica per l’ex velino: «È la prima volta che provo un’intesa così con qualcuno, sono sicura di noi anche fuori da qui». Si parla, poi, delle tante polemiche nate intorno a questa storia d’amore. Edà un consiglio ache spiazza i fan: «Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia». Immediati i commenti su Twitter: «Fare una famiglia? Ma si conoscono da venti giorni». E ancora: «Ma che dice? Si stanno conoscendo ora». Non è tutto. «Ha parlato con, solo per parlare di se stessa e di come viene nelle clip». Dopo la battuta infelice su Andrea Zenga, il nuovo passo falco costerà ...