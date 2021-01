Gasperini | “È casuale che sia finita 0-0 | non c’è rammarico”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 gennaio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così su Sky Sport il pareggio col Genoa. Nel primo tempo gli avversari hanno avuto delle opportunità, ma nella ripresa la gara è stata a senso unico: se ècon zero gol è un po’. Abbiamo creato molto senza concludere, ma abbiamo fatto bene. Il Genoa ha fatto la sua partita difensiva. Sono partite difficili da sbloccare. Non c’è, abbiamo fatto quello che dovevamo. Ora per tutti i tanti impegni sono un problema, l’unico problema è non aver trovato la giocata tecnica vincente. L'articolo ilNapolista.