ESCLUSIVO | PROSSIMA SETTIMANA PARTE IL QFS ! SI COMPIE COSI’ L’EREDITA’ DI JFK

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ormai sono mesi che scrivo sul Quantum Financial System ( https://www.databaseitalia.it/il-quantum-financial-system-e-il-reset-economico-mondiale-imminente/ ), che sarà il nuovo International Monetary System, la cui operatività, come già scritto, partirà da questaovvero dal 18 Gennaio 2021 e le Banche che gestiranno le prime compensazioni tra i vari Stati, sono la Wells Fargo, l’UBS e la Barckley’s dalle loro sedi di Zurigo e Ginevra, che verranno blindate per l’occasione.Ma andiamo a fare un sunto di questa storica operazione che è in pratica lo strumento/piattaforma che aprirà le porte al nuovo Sistema Economico Mondiale GESARA ( NESARA per gli States), tanto voluto dal Presidente John Fitzgerald Kennedy e che gli costò la vita come anche quella di suo fratello Robert.Per fortuna la sua “eredità genetica” e ideologica è stata portata avanti, ma ...