"È il momento più bello della mia carriera". Super Bassino: fantastica doppietta in 24 ore nel gigante di Kranjska Gora (Di domenica 17 gennaio 2021) Marta Bassino in 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalom gigante di Coppa del Mondi di sci a Kranjska Gora, centrando così una fantastica doppietta nel giro di 24 ore Per lei è il quarto successo stagionale ed il quinto in carriera. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 2.18.72 e terza la slovena Meta Hrovat in2.18.79. Solo sesta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche. La Bassino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all'americana Mikaela Shiffrin, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo e ha ottenuto il sorpasso sulla statunitense, finita appunto sesta. In classifica generale di Coppa del Mondo Vlhova rimane al comando con 775 punti davanti allla Gisin con 715, Bassino è terza con 623 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Martain 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalomdi Coppa del Mondi di sci a, centrando così unanel giro di 24 ore Per lei è il quarto successo stagionale ed il quinto in. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 2.18.72 e terza la slovena Meta Hrovat in2.18.79. Solo sesta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche. Laaveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all'americana Mikaela Shiffrin, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo e ha ottenuto il sorpasso sulla statunitense, finita appunto sesta. In classifica generale di Coppa del Mondo Vlhova rimane al comando con 775 punti davanti allla Gisin con 715,è terza con 623 ...

