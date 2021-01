Di Maio: "Non lasceremo gli italiani agli irresponsabili" (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - "Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili", scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Dobbiamo difendere - riprende l'esponente M5s - il diritto alla salute dei cittadini. Bisogna sostenere autonomi, commercianti, partite Iva, chi porta avanti il Paese creando occupazione e posti di lavoro". "Il Movimento 5 stelle è compatto. Mentre c'è chi prova a distruggere, noi ci impegniamo a ricostruire", rivendica il ministro degli Esteri. Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - "Nonmai glinelle mani di persone", scrive su Facebook Luigi Di. "Dobbiamo difendere - riprende l'esponente M5s - il diritto alla salute dei cittadini. Bisogna sostenere autonomi, commercianti, partite Iva, chi porta avanti il Paese creando occupazione e posti di lavoro". "Il Movimento 5 stelle è compatto. Mentre c'è chi prova a distruggere, noi ci impegniamo a ricostruire", rivendica il ministro degli Esteri.

Ultime Notizie dalla rete : Maio Non Governo: Zingaretti, 'crisi incomprensibile e sconcertante' Agenzia ANSA Zingaretti non ha scelta deve fermare Renzi. L’alternativa a Conte: elezioni o morte PD

Il leader di Iv ha aperto questa crisi con un solo obiettivo: liquidare Giuseppe Conte, magari allettando qualche dirigente PD sulla possibilità di sostituire il Premier. E sul punto, il PD di Nicola ...

"Non lasceremo mai gli italiani nelle mani di persone irresponsabili". Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, aggiungendo che "dobbiamo difendere il diritto alla salute dei cittadini. Bisogna sosten ...

