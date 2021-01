Covid e variante brasiliana, Rappuoli: «Sono possibili reinfezioni, ma i vaccini dovrebbero difenderci» (Di domenica 17 gennaio 2021) Il professore di Biologia molecolare all’Università di Siena e coordinatore di un gruppo di lavoro sui monoclonali: «Con la nuova variante Sono possibili reinfezioni. Ma se sarà necessario abbiamo le tecnologie per “aggiustare” i vaccini in breve tempo» Leggi su corriere (Di domenica 17 gennaio 2021) Il professore di Biologia molecolare all’Università di Siena e coordinatore di un gruppo di lavoro sui monoclonali: «Con la nuova. Ma se sarà necessario abbiamo le tecnologie per “aggiustare” iin breve tempo»

petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - Tg3web : Tra i paesi in crisi profonda per il Covid 19 c'è di nuovo il Brasile, dove si sta facendo strada una variante molt… - RaiNews : #VarianteInglese #Covid, l'#Austria prolunga il #lockdown al 7 febbraio. Imposto l'obbligo di indossare mascherine… - SoloCristy : RT @giorgiogilestro: Il Washington Post di oggi ha un articolo (pure bello e lungo) su un cluster di 29 soggetti molto probabilmente positi… - BiribissiBlog : #Covid, variante #brasiliana più pericolosa «#Vaccini potrebbero non essere efficaci» -