Coronavirus | l’Austria prolunga il lockdown fino al 7 febbraio E spunta l’obbligo delle mascherine Ffp2

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 94,4 milioni i casi totali diregistrati in tutto il mondo da inizio pandemia. Ciò significa che sono state contagiate 12.142 persone ogni milione. Di questi contagi, oltre 2 milioni e 20mila sono le persone morte per cause legate al Covid. I cinque Paesi più colpiti a livello internazionale sono gli Stati Uniti, l’India, il Brasile, la Russia e il Regno Unito. AUSTRIA ANSA / STEFANO WALLSICHto il, obbligo di mascherinaAncora restrizioni in Austria che, proprio oggi, ha deciso dire ilal 7a causa della variante inglese del. Ad annunciarlo è stato il Cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa. Inizialmente le chiusure erano state ...