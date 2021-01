Come cambia la Cdu dopo la nomina di Laschet (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Unione cristiano democratica di Germania (Cdu) ha un nuovo leader. Si tratta di Armin Laschet, esponente della corrente centrista del partito della cancelliera Angela Merkel e ministro presidente del popoloso Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il nuovo presidente della Cdu è stato eletto grazie ai voti espressi dai delegati cristianodemocratici, riunitisi virtualmente a causa dell’emergenza Covid, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Unione cristiano democratica di Germania (Cdu) ha un nuovo leader. Si tratta di Armin, esponente della corrente centrista del partito della cancelliera Angela Merkel e ministro presidente del popoloso Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il nuovo presidente della Cdu è stato eletto grazie ai voti espressi dai delegati cristianodemocratici, riunitisi virtualmente a causa dell’emergenza Covid, InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Come cambia Nuova Opel Crossland, come cambia e come è fatto il rinnovato suv Il Sole 24 ORE Castellammare/Sorrento. Ormeggi in penisola, soldi e viaggi in cambio delle concessioni: tre indagati

Soldi e viaggi in cambio di concessioni e autorizzazioni per ottenere il monopolio dei punti d’attracco in penisola sorrentina. L’inchiesta condotta dai pm dell’Antimafia Giuseppe Cimmarotta ed Henry ...

Sicilia zona rossa: cosa cambia da oggi

Le decisioni prese, come ha spiegato ieri il presidente della Regione Nello ... Roberto Speranza. Ecco dunque cosa cambia da oggi secondo l’ordinanza di Musumeci. Qui il testo integrale. Spostamenti L ...

