Biathlon, l’Italia sogna in grande nella domenica delle mass start di Oberhof. Hofer e Wierer partono per stupire (Di domenica 17 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon è giunta alla fine della difficile doppia tappa di Oberhof. In Turingia (Germania) gli atleti hanno spremuto gran parte delle energie accumulate durante le feste natalizie in questa dieci giorni massacrante di gare su un tracciato estremamente impegnativo, e sono chiamati ora all’ultimo sforzo della settimana. Sono infatti in programma oggi entrambe le partenze in linea, con le donne alle 12:30 e gli uomini alle 15:00, prima di fare le valigie e partire per una meravigliosa Anterselva altrettanto innevata. La Diretta Live della 12.5 km mass start femminile di Biathlon La Diretta Live della 15 km mass start maschile di Biathlon Si tratta della seconda mass ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 diè giunta alla fine della difficile doppia tappa di. In Turingia (Germania) gli atleti hanno spremuto gran parteenergie accumulate durante le feste natalizie in questa dieci giorniacrante di gare su un tracciato estremamente impegnativo, e sono chiamati ora all’ultimo sforzo della settimana. Sono infatti in programma oggi entrambe le partenze in linea, con le donne alle 12:30 e gli uomini alle 15:00, prima di fare le valigie e partire per una meravigliosa Anterselva altrettanto innevata. La Diretta Live della 12.5 kmfemminile diLa Diretta Live della 15 kmmaschile diSi tratta della seconda...

