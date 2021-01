Biathlon, IBU Cup Arber I 2021: nella stafetta maschile l’Italia è ottava (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Biathlon oggi, domenica 17 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si è chiusa la prima tappa del circuito cadetto, con la disputa nel pomeriggio della staffetta 4×7.5 km maschile, in programma sulle nevi teutoniche. Vince la Germania, che domina in 1:13’36?7, utilizzando soltanto cinque ricariche ed andando a precedere di 1’01?9 l’Ucraina, seconda con sei ricariche utilizzate, e di 1’04?5 la Francia, terza, anch’essa con cinque ricariche. Quarta la Norvegia a 1’48?5, che paga ben sei giri di penalità. l’Italia di Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Saverio Zini e Giuseppe Montello, che in pista era arrivata quinta a 2’05?6, a fine gara è stata penalizzata di due minuti, venendo classificata ottava a 4’05?6, finendo alle spalle anche di Svezia, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Iloggi, domenica 17 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-in Germania: adsi è chiusa la prima tappa del circuito cadetto, con la disputa nel pomeriggio della staffetta 4×7.5 km, in programma sulle nevi teutoniche. Vince la Germania, che domina in 1:13’36?7, utilizzando soltanto cinque ricariche ed andando a precedere di 1’01?9 l’Ucraina, seconda con sei ricariche utilizzate, e di 1’04?5 la Francia, terza, anch’essa con cinque ricariche. Quarta la Norvegia a 1’48?5, che paga ben sei giri di penalità.di Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Saverio Zini e Giuseppe Montello, che in pista era arrivata quinta a 2’05?6, a fine gara è stata penalizzata di due minuti, venendo classificataa 4’05?6, finendo alle spalle anche di Svezia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon IBU Biathlon, Ibu Cup: la Russia conquista il successo nella staffetta femminile di Arber, seste le azzurre FondoItalia.it Biathlon, IBU Cup 2021: Italia sesta nella staffetta femminile ad Arber. Russia vittoriosa

E' andata in archivio la prova a squadra femminile valida per la IBU Cup 2021 sulle nevi di Arber (Germania). La staffetta ha visto il successo della Russia che con una prova abbastanza solida al poli ...

Ancora Akimova nella seconda sprint di Ibu Cup ad Arber. Gontier 27/a, Carrara 28/a

Seconda vittoria di Akimova nella seconda sprint di Ibu Cup ad Arber. La russa fissa il tempo di 22'58"1, pur con un errore, e precede di 4 secondi la compagna di squadra Shevchenko, e per 5"4 la fran ...

