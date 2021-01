Atalanta-Genoa 0-0, Gasperini: “Nessun rammarico, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo” (Di domenica 17 gennaio 2021) “Non è facile vincere queste partite. Il Genoa nel primo tempo ha avuto buone opportunità, ma nel secondo la gara è stata a senso unico. abbiamo attaccato tanto, ma non siamo riusciti a concludere. Se non trovi il gol la partita rimane inchiodata così. Con l’andare dei minuti loro non hanno avuto più la possibilità di giocare”. Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del pareggio contro il Genoa per 0-0, nella diciottesima giornata di Serie A. “Le partite vanno interpretate per quello che sono in campo. In questa gara non abbiamo dei rammarichi, abbiamo fatto tutto quello che potevamo – ha proseguito l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Tanti impegni? E’ un problema di ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “Non è facile vincere queste partite. Ilnel primo tempo ha avuto buone opportunità, ma nel secondo la gara è stata a senso unico.attaccato tanto, ma non siamo riusciti a concludere. Se non trovi il gol la partita rimane inchiodata così. Con l’andare dei minuti loro non hanno avuto più la possibilità di giocare”. Lo ha dichiarato Gian Piero, tecnico dell’, al termine del pareggio contro ilper 0-0, nella diciottesima giornata di Serie A. “Le partite vanno interpretate per quello che sono in campo. In questa gara nondei rammarichi,quello che– ha proseguito l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Tanti impegni? E’ un problema di ...

