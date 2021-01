Anziani morti intossicati in una casa di riposo: il dolore e la rabbia dei famigliari (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono increduli, arrabbiati, scioccati e nel pieno del dolore del lutto i familiari degli Anziani deceduti per le esalazioni da monossido di carbonio in una casa di riposo di Lanuvio. In tanti sono stati immortalati mentre attendevano davanti alla struttura di avere notizie. Un’intera comunità scioccata quella di Lanuvio, il comune ha dichiarato il lutto cittadino. Al momento cinque Anziani e due operatori sanitari sono ancora ricoverati in gravi condizioni. Le vittime, cinque donne, avevano tutte tra i 70 e 100 anni. È mistero su cosa possa aver causato la fuga di monossido di carbonio, i vigili del fuoco non hanno trovato falle né altre fonti di calore. Per questo la struttura è stata posta sotto sequestro per continuare l’indagine. Le vittime del monossido di carbonio Sono ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono increduli, arti, scioccati e nel pieno deldel lutto i familiari deglideceduti per le esalazioni da monossido di carbonio in unadidi Lanuvio. In tanti sono stati immortalati mentre attendevano davanti alla struttura di avere notizie. Un’intera comunità scioccata quella di Lanuvio, il comune ha dichiarato il lutto cittadino. Al momento cinquee due operatori sanitari sono ancora ricoverati in gravi condizioni. Le vittime, cinque donne, avevano tutte tra i 70 e 100 anni. È mistero su cosa possa aver causato la fuga di monossido di carbonio, i vigili del fuoco non hanno trovato falle né altre fonti di calore. Per questo la struttura è stata posta sotto sequestro per continuare l’indagine. Le vittime del monossido di carbonio Sono ...

