Vodafone è la rete migliore in Italia, secondo CheBanda (Di sabato 16 gennaio 2021) secondo i risultati riportati dall'app CheBanda, la rete GigaNetwork di Vodafone rappresenta ancora la rete mobile più veloce in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 16 gennaio 2021)i risultati riportati dall'app, laGigaNetwork dirappresenta ancora lamobile più veloce in. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

mondomobileweb : Vodafone è la rete migliore in Italia secondo i test dell’app CheBanda - nunziodabbruzzo : RT @VodafoneMediaIT: ?? Vodafone è la migliore rete in Italia secondo @Altroconsumo per download, upload, qualità visione video e navigazion… - mondomobileweb : #Aggiornamento Vodafone Sempre Connessi: nuove anticipazioni sul nuovo servizio di rete di backup mobile per il fis… - VodafoneMediaIT : ?? Vodafone è la migliore rete in Italia secondo @Altroconsumo per download, upload, qualità visione video e navigaz… - infoitscienza : Vodafone ha la rete mobile migliore d’Italia per Altroconsumo -