Vaccino Pfizer, da lunedì il 29% di dosi in meno. Preoccupazione per i richiami (Di sabato 16 gennaio 2021) La consegna delle dosi Pfizer-BioNTech per la vaccinazione anti Covid subirà un rallentamento, nei Paesi dell'Unione Europea, a partire da lunedì 18 gennaio. Nel caso specifico dell'Italia, si passerà quindi da 470mila dosi a settimana a circa 340mila. Lo ha confermato la stessa casa farmaceutica, specificando che la causa è dovuta ad alcuni lavori che interesseranno l'impianto belga presso cui le fiale vengono prodotte e che, una volta conclusi, la produzione non solo riprenderà a pieno ritmo ma potrà anche aumentare. «Pfizer sta lavorando duramente per fornire più dosi di quanto inizialmente previsto con un nuovo obiettivo dichiarato di 2 miliardi di dosi nel 2021», ha sottolineato l'azienda attraverso un messaggio inviato all'Afp, spiegando che gli interventi previsti nella struttura produttiva richiedono ulteriori approvazioni normative e pertanto potrebbero riscontrarsi «fluttuazioni nei programmi di ordini e consegne nello stabilimento belga di Puurs».

