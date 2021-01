Ultime Notizie Roma del 16-01-2021 ore 08:10 (Di sabato 16 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio fine settimana di là per Giuseppe Conte che prepara le comunicazioni al parlamento della prossima settimana mentre fervono le consultazioni per ottenere la maggioranza al Senato Renzi conferma la possibile estensione di Italia Viva a sostegno del premier nasce un gruppo parlamentare per raccogliere i responsabili appelli anticrisi Zingaretti conferma il sostegno con te ma pone condizioni di Maio chiude all’ipotesi di tornare con Renzi perché dice inaffidabile da domani gran parte dell’Italia sarà zona arancione mentre Lombardia e Sicilia la provincia di Bolzano Torneranno in zona rossa l’indice RT Nazionale risalita 109 la cabina di regia per la di rischio alto di un’epidemia non contro te non gestibile non è un impennata la sicura il presidente dell’istituto superiore di sanità ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio fine settimana di là per Giuseppe Conte che prepara le comunicazioni al parlamento della prossima settimana mentre fervono le consultazioni per ottenere la maggioranza al Senato Renzi conferma la possibile estensione di Italia Viva a sostegno del premier nasce un gruppo parlamentare per raccogliere i responsabili appelli anticrisi Zingaretti conferma il sostegno con te ma pone condizioni di Maio chiude all’ipotesi di tornare con Renzi perché dice inaffidabile da domani gran parte dell’Italia sarà zona arancione mentre Lombardia e Sicilia la provincia di Bolzano Torneranno in zona rossa l’indice RT Nazionale risalita 109 la cabina di regia per la di rischio alto di un’epidemia non contro te non gestibile non è un impennata la sicura il presidente dell’istituto superiore di sanità ...

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - PulitiElena : RT @fanpage: Il Primario del Sacco di Milano, il dottor Viecca, placa gli animi e rassicura: 'Non c'è rischio di terza ondata' https://t.co… - Bianca34874951 : RT @stevevicrn: le ultime notizie del connubio tra @figc e la Juve non aggiunge niente di nuovo alla storia, non capisco il vostro stupore.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Trump lascia la Casa Bianca il 20 gennaio, 25mila agenti schierati per l'insediamento di Biden

Donald Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio, ore prima della cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli ...

La Cassazione annulla la condanna a Michele Padovano

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte . Potete anche essere aggiornati in tempo reale ...

Donald Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio, ore prima della cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli ...Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte . Potete anche essere aggiornati in tempo reale ...