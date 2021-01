Tragedia alle porte di Roma: 5 anziani trovati morti in una casa di riposo di Lanuvio (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia in una casa di riposo di Lanuvio, paese di 13mila anime alle porte di Roma, dove cinque ospiti sono morti a seguito, pare, di esalazioni di monossido di carbonio. A fare la scoperta stamattina un operatore della struttura, nella quale inoltre 12 persone giacevano prive di sensi, tra ospiti e addetti. Sette di loro sono gravi. 5 morti a Lanuvio: si pensa al monossido di carbonio Sono stati i vigili del fuoco ad avanzare le prime ipotesi sulla causa della Tragedia. “Dramma a Lanuvio, alle porte di Roma: deceduti nella notte alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021)in unadidi, paese di 13mila animedi, dove cinque ospiti sonoa seguito, pare, di esalazioni di monossido di carbonio. A fare la scoperta stamattina un operatore della struttura, nella quale inoltre 12 persone giacevano prive di sensi, tra ospiti e addetti. Sette di loro sono gravi. 5: si pensa al monossido di carbonio Sono stati i vigili del fuoco ad avanzare le prime ipotesi sulla causa della. “Dramma adi: deceduti nella notte alcuniospiti di unadi, ...

Casa di riposo: cinque anziani uccisi da monossido di carbonio in una casa di risposo alle porte di Roma, altre sette persone sono ricoverate in gravi condizioni. Sul posto carabinieri e vigili del fu ...

Questione di secondi e di centimetri. La tragedia è stata fortunatamente solo sfiorata intorno alle 11 di oggi, quando un palo della luce è crollato addosso alla Ford parcheggiata ...

