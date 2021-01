Tanti saluti all’aggiornamento privacy WhatsApp: tutto rimandato e data per i nuovi termini (Di sabato 16 gennaio 2021) Un segnale importante quello che arriva in queste ore a proposito della privacy WhatsApp e dell’aggiornamento dei nuovi termini, con una data destinata a slittare secondo le indicazioni provenienti dal team il 16 gennaio. Alcuni giorni fa, abbiamo riportato informazioni generali per affrontare al meglio questi cambiamenti, con tutte le precisazioni del caso, ma la grossa disinformazione sull’argomento ha indotto gli ideatori dell’app a fare un passo indietro assai significativo. Rimandata la nuova privacy WhatsApp: la data dell’aggiornamento coi nuovi termini La notizia del giorno, non a caso, è ufficiale il rinvio per quanto concerne l’attuazione della nuova privacy ... Leggi su bufale (Di sabato 16 gennaio 2021) Un segnale importante quello che arriva in queste ore a proposito dellae dell’aggiornamento dei, con unadestinata a slittare secondo le indicazioni provenienti dal team il 16 gennaio. Alcuni giorni fa, abbiamo riportato informazioni generali per affrontare al meglio questi cambiamenti, con tutte le precisazioni del caso, ma la grossa disinformazione sull’argomento ha indotto gli ideatori dell’app a fare un passo indietro assai significativo. Rimanla nuova: ladell’aggiornamento coiLa notizia del giorno, non a caso, è ufficiale il rinvio per quanto concerne l’attuazione della nuova...

nonsonoCristina : @Notcholino @FASTWEB Abbandonaliiii non perderci altro tempo manda la disdetta e tanti saluti! - MartinaRaspber1 : @beniapiccone @luigidimaio @OttoemezzoTW No. Il problema siete voi meridionali. Tenetevelo Di Maio e i suoi amici. Tanti saluti - ducciovestri : RT @susy43279731: Egregio sig. Presidente Mattarella Sergio. il signor Savlvini non parla ne ,a nome mio. e ne, a nome di, tanti italiani o… - VaiCorTANGO : RT @aciapparoni: #LazioRoma, tanti cari e affettuosi saluti a 3 persone in particolare: al commissario Arcuri, al presidente Conte e al col… - giuseppeblan : @martinoloiacono Ti manda tanti saluti e ha detto che appena ha due minuti ti chiama -