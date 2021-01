Serie A Femminile 2020 2021 | il Milan espunga il Sinergy Stadium di Verona | tris del Sassuolo

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata odierna è ripartito il campionato dicon ilche ha espugnato 1-0 ildinel match valevole per l’undicesimo turno. Le ragazze guidate dal tecnico Maurizio Ganz, dunque, hanno centrato il decimo successo in undici gare sin qui disputate grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Natasha Dowie, brava a trovare il colpo di testa vincente su assist di Tucceri Cimini. Vittoria esterna anche per il Florentia San Gimignano, che passa di misura sul campo della Pink Bari grazie ad un gol siglato da Tamar Dongus al 19? di gioco. Nessun problema per ilche al Mapeitravolge 3-0 l’Empoli con le reti di Kamila Dubcova, Valeria Pirone e ...